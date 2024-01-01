В Пермском крае будут судить директора фирмы за неуплату налогов на 46 млн рублей У него арестовали имущество и счета Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Прикамье следователи СУ СКР по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. Его обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса РФ — Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В следкоме по региону считают, что директором коммерческой организации по производству оборудования для нефтедобычи из Кунгура с 2016 года по 2018 год уклонился от уплаты налогов на сумму более 46 млн руб.

В ходе расследования уголовного дела у обвиняемого арестовали имущество и денежные средства в размере более 41 млн руб. Сам он добровольно возместил материальный ущерб более 5 млн руб.

Доказательную базу собирали следователи при участии сотрудников ФСБ и налоговой службы.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.

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