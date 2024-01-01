В январе прибыль предприятий Прикамья составила 30,2 млрд рублей Это на 38,6% выше результатов за аналогичный период прошлого года Поделиться Твитнуть

Пермьстат опубликовал данные о финансовых результатах деятельности организаций Прикамья за январь этого года. Прибыль предприятий, без учёта субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций, бюджетных учреждений и организаций с численностью до 15 человек, составила 30,2 млрд рублей, что на 38,6% выше уровня аналогичного периода 2023 года.

В целом в регионе 69,5% обследованных организаций завершили отчётный период с прибылью в объёме 33,3 млрд рублей — на 29,4% выше уровня января 2023 года. При этом сумма убытка нерентабельных организаций края уменьшилась год к году на 22,2% и составила 3 млрд руб.

Фото: Пермьстат

Организации промышленного производства с начала года также получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 24,8 млрд руб. Доля прибыльных организаций в промышленности края за это время составила 66,9%, а полученная прибыль сложилась в сумме 26,9 млрд рублей (на 26,2% выше аналогичного показателя за январь 2023 года).

Напомним, за январь-декабрь 2023 года организации Пермского края получили сальдированный финансовый результат в сумме 333,3 млрд руб., что на 20,4% ниже уровня аналогичного периода 2022 года.

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