Екатерина Артёмова Прибыль предприятий Пермского края в 2023 году сократилась на 20,4% Их сальдированный финансовый результат по итогам года составил 333,3 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За январь-декабрь 2023 года организациями Пермского края получен сальдированный финансовый результат в сумме 333,3 млрд руб., что на 20,4% ниже уровня аналогичного периода 2022 года. Об этом сообщает Пермьстат.

В целом по краю 77,4% обследованных организаций завершили прошлый год с прибылью в объёме 349,7 млрд руб. (-24,6% относительно января-октября 2022 года). Основная часть этой суммы — прибыль обрабатывающих предприятий (182,7 млрд руб.) и организаций, работающих в сфере добычи полезных ископаемых (103,2 млрд руб.).

Доля убыточных компаний составила 22,6% от общего числа обследованных предприятий. Сумма убытка нерентабельных предприятий уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 12,4% и составила 16,4 млрд руб. Самые большие убытки, несмотря на высокую прибыльность в целом, показали обрабатывающие предприятия (11,1 млрд руб.), а также у организации, которые занимаются операциями с недвижимостью (1 млрд руб.), и предприятия торговли (938,8 млн руб.).

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