Директора Пермского планетария Таисью Балтину наградили орденом А двум тренерам из Прикамья присвоили почётные звания Поделиться Твитнуть

Таисья Балтина / фото: gazeta-perm.ru

В среду, 3 апреля, президент Владимир Путин подписал указ №233 «О награждении государственными наградами Российской Федерации». В указе отмечены трое жителей Прикамья.

Орденом «За заслуги в культуре и искусстве» награждена директор Пермского планетария Таисья Балтина. В документе сказано, что она награждается «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Этим же указом почетные звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоены старшему инструктору-методисту физкультурно-спортивных организаций муниципального автономного учреждения «Спортивно-досуговый комплекс «Губахинский» Василию Николаеву и тренеру муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Березники» Саркису Хандамиряну. Они отмечены «за заслуги в области физкультуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу».

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