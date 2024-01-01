Пермское УФАС потребовало демонтировать рекламные конструкции в Чернушке Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Пермское управление Федеральной антимонопольной службы установило, что в Чернушке (Пермский край) без разрешения незаконно эксплуатируются восемь рекламных конструкций, а их владельцы получают необоснованные преимущества перед добросовестными конкурентами.

Как пояснили в УФАС, Закон о рекламе для установки и использования рекламных конструкций требует соответствующего разрешения. Если его нет, то местные власти обязаны их демонтировать за свой счёт, а потом уже орган местного самоуправления имеет право обратиться за возмещением затрат на проведение работ к нарушителям.

Если же чиновники не демонтируют незаконные рекламные щиты, то они нарушают Закон о защите конкуренции, поскольку «это приводит к ограничению конкуренции на рынке оказания услуг по размещению наружной рекламы на территории муниципалитета».

Пермское УФАС выдало администрации Чернушки предписание с требованием демонтировать незаконные рекламные конструкции до 30 апреля.

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