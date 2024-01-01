В Пермском крае резко похолодает до -15 градусов Такая температура ожидается утром в субботу на севере региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром в пятницу, 5 апреля, в Пермский край с северо-запада сместится холодный фронт из Архангельской области. По мере его продвижения на юго-восток в регион начнёт поступать ещё более холодный воздух с Карского моря. Об этом сообщает ГИС-Центр ПГНИУ.

В итоге дождь начнёт переходить в снег, а температура воздуха после существенного прогрева в первой половине дня (на юге края и в Перми ожидается до +13˚) начнёт резко падать. В итоге пик похолодания ожидается утром в субботу. В Перми в это время термометры покажут -7...-9˚, а по северу края мороз может усилиться -10...-15˚.

В четверг, 4 апреля, в Пермском крае сохранится тёплая погода. Днём ожидается прояснение благодаря усилению влияния антициклона с Казахстана. Дневной прогрев будет до +14...+16˚ (в том числе и в Перми). На севере будет прохладнее, до +10˚.

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