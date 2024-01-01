В районных администрациях Перми ждут сообщений о скоплениях крыс Власти готовятся к единовременной сплошной дератизации Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В администрациях районов Перми начали работать «горячие линии», куда жители смогут сообщать о замеченных грызунах, а также о некачественной уборке контейнерных площадок и незаконных свалках — в этих местах обычно много крыс.

Так власти готовятся к единовременной сплошной дератизации, которая пройдёт в городе с 20 апреля по 20 мая. В мероприятие будут вовлечены все муниципальные объекты — школы, детсады, ДК, дома под управлением УК и ТСЖ, предприятия.

Отмечается, что для снижения численности грызунов будут применяться только сертифицированные препараты, безопасные для людей и домашних животных. Дератизация будет считаться выполненной эффективно, если грызуны не появятся на объекте хотя бы в течение трех месяцев со дня проведения обработки.

Информацию от горожан ждут по следующим телефонам:

— Ленинский район — 212-13-63;

— Дзержинский район — 246-58-87;

— Свердловский район — 244-17-64;

— Мотовилихинский район — 260-37-77;

— Индустриальный район — 227-94-14, 227-91-74;

— Кировский район — 205-62-18, 205-62-15;

— Орджоникидзевский район — 263-53-52, 263-54-01;

— Посёлок Новые Ляды — 295-86-46, 295-85-71.

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