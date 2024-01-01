В Пермском крае снова выросли цены на бензин Все виды топлива в регионе по-прежнему самые дорогие в ПФО Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Росстат опубликовал данные по ценам на автомобильный бензин и дизельное топливо с 15 по 31 марта в регионах России. В Пермском крае цены на АИ-92 выросли за семь дней с 50,78 до 50,81 руб. за литр. АИ-95 подорожал с 55,24 до 55,28 руб. Литр дизельного топлива поднялся в цене на 1 коп., до 65,36 руб.

Цены на АИ-98 остаются на том же уровне — 69,64 руб. за литр.

Все виды топлива в Прикамье по-прежнему самые дорогие в Приволжском федеральном округе.

За последнюю неделю рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован в 24 субъектах РФ, более всего — в Чеченской Республике (+3,7%) и Камчатском крае (+2%).

Снижение цен зафиксировано в 10 регионах, более всего — в Республике Крым и Сахалинской области (-0,4%).

Напомним, Росстат анализирует цены еженедельно на более 1700 АЗС, расположенных в 279 городах России.

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