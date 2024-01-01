В Перми на четыре дня изменится движение девяти автобусных маршрутов Транспорт будет ездить по новой схеме из-за реконструкции трамвайных путей на Борчанинова Поделиться Твитнуть

Схема: департамент транспорта Перми

Как сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на городской департамент транспорта, в Перми на несколько дней будет изменено движение девяти автобусных маршрутов: №1, 15, 20, 53, 54, 67 и 74, 7т и 10т.

В связи с ограничением движения транспорта на перекрёстке улиц Борчанинова и Екатерининской с 23:00 5 апреля по 5:00 8 апреля автобусы пустят по новой схеме.

В частности, они будут следовать по улицам Пушкина и Крисанова в оба направления. При следовании в сторону центрального рынка можно воспользоваться остановочными пунктами «Трансагентство» и «Улица Пушкина». При поездке в направлении от центрального рынка остановка «Трансагентство» обслуживаться не будет, отметили в дептрансе.

Изменения связаны с работами, которые проводятся по реконструкции трамвайных путей по ул. Борчанинова. В связи с этим движение трамваев на участке ул. Борчанинова от ул. Пушкина до ул. Петропавловской с 18 марта закрыто.

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