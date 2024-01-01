В Пермском крае власти усилят антитеррористическую защищённость На массовых мероприятиях будут дежурить казаки, дружинники и сотрудники ЧОПов Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми состоялось внеочередное заседание Антитеррористической комиссии и краевого оперштаба, в котором приняли участие руководители силовых структур, профильных министерств и ведомств. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Участники решили усилить меры безопасности в регионе, особенно в местах массового пребывания людей.

«Необходимо, чтобы меры безопасности соответствовали всем нормам антитеррористической защищённости, а мероприятия по обеспечению безопасности проводились в полном объёме. Важно, чтобы мы предотвращали саму возможность совершения подобных преступлений", — сказал губернатор Дмитрий Махонин.

В частности, планируется дополнительно привлекать сотрудников частных охранных организаций, дружин и казачества. Такое решение было принято на фоне трагедии, которая случилась 22 марта в концертном зале подмосковного «Крокус Сити Холл».

Напомним, 27 марта на заседании краевого правительства министр территориальной безопасности региона Виктор Батмазов доложил о планирующихся дополнительных мерах по обеспечению безопасности населения. По словам главы минтербеза, в рамках программы «Безопасный регион» в Пермском крае в ближайшее время планируется установить 5 тыс. камер наблюдения с функцией распознавания лиц. Сейчас уже установлены 2782 такие камеры. Точные сроки реализации программы Виктор Батмазов не назвал.

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