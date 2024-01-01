Екатерина Артёмова
Дмитрий Рыболовлев вошёл в список миллиардеров Forbes
Издание оценивает его состояние в 6,4 млрд долларов
Дмитрий Рыболовлев родился в Перми в 1966 году. В 1990-2000 годах был фактическим владельцем «Уралкалия». С 2011 года стал основным владельцем футбольного клуба «Монако», сейчас занимается инвестициями в искусство.
По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Дмитрия Рыболовлева больше. Ранее Bloomberg подсчитал, что с начала 2024 года и по 2 марта его капитал увеличился на 334 млн долларов — до 11,9 млрд долларов. По информации Bloomberg Billionaires Index на 3 апреля, состояние предпринимателя оценивается уже в 12,2 млрд долларов.
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