Екатерина Артёмова Дмитрий Рыболовлев вошёл в список миллиардеров Forbes Издание оценивает его состояние в 6,4 млрд долларов Поделиться Твитнуть

Дмитрий Рыболовлев / фото: Bloomberg

Журнал Forbes опубликовал 38-ой World's Billionaires list — свой ежегодный рейтинг миллиардеров мира. Всего в список вошли 2781 человек, совокупное состояние которых составляется 14,2 трлн долларов. В их числе — бизнесмен Дмитрий Рыболовлев. Он занял 432-ую строчку рейтинга. Состояние Дмитрия Рыболовлева по состоянию на 3 апреля оценивается в 6,4 млрд долларов.

Дмитрий Рыболовлев родился в Перми в 1966 году. В 1990-2000 годах был фактическим владельцем «Уралкалия». С 2011 года стал основным владельцем футбольного клуба «Монако», сейчас занимается инвестициями в искусство.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Дмитрия Рыболовлева больше. Ранее Bloomberg подсчитал, что с начала 2024 года и по 2 марта его капитал увеличился на 334 млн долларов — до 11,9 млрд долларов. По информации Bloomberg Billionaires Index на 3 апреля, состояние предпринимателя оценивается уже в 12,2 млрд долларов.

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