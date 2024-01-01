Миллиардер из Прикамья увеличил состояние на 334 млн долларов Поделиться Твитнуть

Дмитрий Рыболовлев / фото: Bloomberg

Состояние миллиардера и бывшего владельца «Уралкалия» (Березники, Пермский край) Дмитрия Рыболовлева с начала 2024 года и по 2 марта увеличилось на 334 млн долларов — до 11,9 млрд долларов, следует из данных Bloomberg Billionaires Index.

Издание напоминает, что большую часть состояния Рыболовлев получил от продажи двух российских компаний по производству удобрений — «Уралкалия» и «Сильвинита». Он продал акции «Уралкалия» на 950 млн долларов во время первичного публичного размещения акций компании на Лондонской фондовой бирже в 2007 году. Затем он продал оставшуюся долю в «Уралкалии» и 20% «Сильвинита» за более чем 7 млрд долларов в 2010 и 2011 годах. В рейтинге агентства Рыболовлев занимает сейчас 178 строчку среди богатейших людей мира.

Совокупное же состояние богатейших предпринимателей из России за первые два месяца года увеличилось на 11,084 млрд долларов. Эти цифры, изучив Bloomberg Billionaires Index, приводит РИА Новости.

Больше всех прибавил бывший бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. Его состояние увеличилось на 3,86 млрд долларов — до 22,7 млрд.

Самым же богатым россиянином остаётся один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин, и это несмотря на то, что с начала года его активы сократились на 37,1 млн долларов, до 31 млрд.

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