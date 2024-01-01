В Перми эвакуировали людей из ТЦ «Эспланада iMALL» В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из ТГ-канала "ЧП Пермь Новости"

Вечером 3 апреля из ТЦ «Эспланада iMALL» эвакуировали посетителей. Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, в 17:36 в ведомство поступило сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации.

До приезда спасателей самостоятельно эвакуировались из здания ТЦ 30 человек.

«При проведении разведки первым прибывшим пожарно-спасательным подразделением угроз не обнаружено. Повода для беспокойства нет», — рассказали в МЧС по региону.

Сейчас техник обслуживающей организации проводит проверку.

Напомним, в конце февраля в Индустриальном районе Перми в ТЦ «Столица» сработала сирена, людей эвакуировали из кинозала. Во время происшествия никто не пострадал. В ГУ МЧС России по Пермскому краю тогда пояснили, что тоже произошла ложная сработка автоматической пожарной сигнализации.

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