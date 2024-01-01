В Пермском крае водитель «Лады» протаранил несколько автомобилей на парковке В одной из машин был ребёнок Поделиться Твитнуть

Фото: газета «Искра»

В Кунгуре произошло массовое ДТП, в котором пьяный водитель врезался в три припаркованных автомобиля. В одной из повреждённых машин в момент аварии находилась девочка. Об этом пишет местная газета «Искра».

По данным издания, инцидент произошёл вечером 2 апреля. По предварительным данным, в 16:11 по ул. Красногвардейцев со стороны ул. Свободы ехал автомобиль «Лада XRAY», которым управлял водитель 1974 г.р. Мужчина не справился с управлением и протаранил стоявшие на автопарковке вблизи дома автомобили «Лада Веста», «Фольксваген Поло» и «Опель Астра».

После ДТП виновник аварии отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Когда произошло ДТП, в припаркованном автомобиле «Лада Веста» находилась 13-летняя девочка. Её осмотрели врачи Кунгурской ЦРБ.

Сейчас по факту аварии проводится проверка.

В полиции призывают пермяков сообщать о пьяных водителях ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.

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