Маршрутные такси в Перми повысили цены на проезд С 15 апреля подорожают билеты во всём транспорте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми перевозчики маршрутных такси с 1 апреля подняли цену проезда. Так, поездка в автобусах 5т подорожала до 35 руб., в 7т — до 45 руб., в 10т — до 40 руб. Об этом пишет «Текст» со ссылкой на городской департамент транспорта.

С 15 апреля до 40 руб. за поездку вырастет цена за проезд в автобусах 4т.

В гортрансе отметили, что маршрутные такси в Перми работают по нерегулируемому тарифу, то есть перевозчики устанавливают стоимость проезда самостоятельно, и только уведомляют власти за 15 дней. В департаменте напомнили, что в этом году планируют окончательно избавиться от формата маршрутных такси. Сделать это удастся осенью, когда по ряду маршрутов закончится срок действия свидетельств. Вместо маршрутных такси начнут ходить автобусы по регулируемому тарифу.

Напомним, в Перми с 15 апреля стоимость проезда в общественном транспорте, работающем по регулируемому тарифу, повысится с 35 до 37 руб.

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