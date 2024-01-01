В ходе СВО погиб военнослужащий из Прикамья Дмитрий Лунегов Ему было 39 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Кудымкарского муниципального округа

В Пермском крае 4 апреля похоронят участника спецоперации из Кудымкара Дмитрия Лунегова. Об этом сообщила администрация Кудымкарского муниципального округа на официальной странице ВКонтакте.

Дмитрий родился 18 августа 1984 года в Кудымкаре. В 2001 году окончил школу №8, а с 2001 по 2003 год служил в Вооружённых силах РФ.

После начала российской спецоперации на Украине мужчина заключил контракт и погиб в ходе выполнения боевых задач. Обстоятельства смерти не разглашаются.

Администрация выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Прощальный митинг по случаю гибели солдата состоится 4 апреля в 12:00 в ритуальном зале Кудымкара.

Напомним, ранее стало известно о гибели в ходе СВО уроженца села Меркуши (Частинский муниципальный округ) Михаила Казанцева. Он родился 12 ноября 1980 года. Окончил Меркушинскую основную общеобразовательную школу. В 2023 году заключил контракт о прохождении военной службы и отправился в зону спецоперации. Погиб 23 января 2024 года, выполняя боевое задание. Как и где, не сообщалось.

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