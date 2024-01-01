Упавший в колодец в Перми мужчина скончался в больнице Десять дней назад его доставили в лечебное учреждение с переломами рёбер Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

Пермяка, который 23 марта провалился в открытый люк у дома по ул. Гусарова, 9 в Перми, скончался в больнице. Об этом изданию 59.ru сообщила родственница пострадавшего. Причину смерти врачи не называют.

Известно, что мужчина привёз в поликлинику жену, но когда та вернулась, мужа в машине не оказалось. Его нашли упавшим в канализационный люк с переломами четырёх рёбер и доставили в больницу, где через некоторое время он скончался. В документе, выданном в лечебной учреждении, было написано, что «причина смерти не выявлена». Близким объяснили, что сейчас ведётся расследование, которое займёт полтора месяца.

В минздраве и больнице от комментариев воздерживаются. В пресс-службе городской полиции сказали, что по факту ЧП проводится проверка. Колодец, куда упал мужчина, сейчас закрыт, собственника колодца устанавливают.

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