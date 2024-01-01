В территории Пермского края поступили 98 новых автобусов Они будут работать в 16 муниципалитетах Поделиться Твитнуть

Двадцать автобусов малого класса, 53 автобуса среднего класса и 25 автобусов большого класса, приобретенные при федеральной поддержке, переданы 16 муниципальным образованиям Пермского края. Новые транспортные средства поступят в эксплуатацию после необходимых проверок и регистрационных работ. В некоторых муниципалитетах автобусы уже работают на местных маршрутах. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора Дмитрия Махонина.

Напомним, 98 новых автобусов были приобретены за счёт специального государственного кредита, предоставленного Прикамью в рамках реализации государственного проекта «Безопасные и качественные дороги». Сумма федеральных средств составляет около 900 млн руб. Транспортные средства будут работать в Берёзовском, Верещагинском, Гайнском, Губахинском, Еловском, Ильинском, Кунгурском, Кочёвском, Кизеловском, Нытвенском, Оханском, Очёрском, Октябрьском, Частинском, Чусовском округах и на муниципальных маршрутах в городе Березники.

Новые автобусы оснащены системами аудио- и видеоинформирования пассажиров, спутниковой навигацией, видеонаблюдением, системами организации труда и отдыха водителя, кондиционерами, пандусами и платформами для инвалидов. Все транспортные средства также украшены символикой «Перми 300 лет» и национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

«У нас много отдалённых населённых пунктов, где вопрос доступности транспорта является актуальным. Постепенно заменяем автобусы во всех территориях края. С 2020 года на муниципальные и межмуниципальные маршруты вышли 1200 новых автобусов. Новый транспорт приобретался как перевозчиками самостоятельно, так и поступал при федеральной поддержке. Будем и дальше обновлять региональный пассажирский транспорт, чтобы территории имели все возможности для развития», — отметил губернатор.

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