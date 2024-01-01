На улице Локомотивной в Перми временно меняется схема движения Поделиться Твитнуть

В Перми на ул. Локомотивной, в районе тоннеля под Транссибирской магистралью со стороны ДКЖ, произойдёт временное изменение схемы движения транспорта. На участке дороги для проведения работ по устройству водопропускной трубы будет заужен проезд, при этом количество полос движения в каждом направлении останется прежним. Об этом сообщили в минтрансе.

Как будет организовано движение, показано в схеме. Подрядчику работ поручено расставить соответствующие знаки. Изменение будет действовать с 4 по 14 апреля. «Просим автомобилистов и пешеходов с пониманием отнестись к временным изменениям», — обратились к участникам движения в ведомстве.

Как напомнили в краевом Управлении автомобильных дорог и транспорта, на данном участке продолжаются работы в рамках строительства третьего этапа ул. Строителей. Он предполагает строительство участка от ул. Папанинцев до площади Гайдара. Вдоль дороги установят шумозащитные экраны, сделают тротуары, велодорожки, автобусные остановки. На пересечения с улицами Папанинцев, Углеуральской и Локомотивной планируют разместить светофоры. Работы проводит АО «Уралмостострой».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.