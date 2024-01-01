В Перми трамвай переехал мужчину Пострадавший госпитализирован Поделиться Твитнуть

фото: ВК / Виталий Юрьев

Около 23 час. 2 апреля в Перми под трамвай маршрута №5 попал мужчина. О происшествии со ссылкой на соцсети сообщает perm.kp.ru.

«Водитель девочка в шоке, - написал в паблике очевидец. - Мужчина лежал ногами под колесами, сам наружу и негромко стонал. Видимо, ноги придавлены колесами… вызвали эвакуатор и скорую».

Сотрудник Пермской городской службы спасения Виталий Юрьев на своей странице Вконтакте выложил фото и видео происшествия. "Случилась борьба человека с трамваем. Приехали городские спасатели, всех разняли", - такой записью снабдил снимки специалист.

Пострадавший госпитализирован. "Новый компаньон" направил запрос в минздрав региона, чтобы выяснить состояние получившего повреждения мужчины. О причинах происшествия официально не сообщается. Возможно, пассажир поскользнулся у дверей транспортного средства.

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