Зарина Ситдикова Суд в Кудымкаре обязал чиновников благоустроить остановки на автобусном маршруте Привести объекты в порядок потребовала городская прокуратура Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Кудымкарский городской суд удовлетворил требования прокурора о приведении в нормативное состояние остановочных пунктов. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

В ходе обследования остановочных пунктов в Кудымкаре сотрудники надзорного органа выяснили, что практически все остановочные пункты на муниципальном автобусном маршруте №3 «Мирный—Кирзавод» находятся в ненормативном состоянии. Они, в частности, не оснащены информационными таблицами с указанием обязательных сведений о виде регулярных перевозок пассажиров и багажа, расписании, времени начала и окончания движения автобусов, наименовании конечных остановочных пунктов.

С результатами проверки городская прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать чиновников привести остановки в порядок и сделать их более удобными для пассажиров. Суд с требованиями надзорного органа согласился и постановил удовлетворить иск.

Как отметили в прокуратуре, сотрудники надзорного органа будут контролировать фактическое исполнение судебного решения.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что по требованию прокуратуры суд также обязал администрацию восстановить транспортное сообщение в девяти населённых пунктах Осинского городского округа, где проживают более 600 человек.

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