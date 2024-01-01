Суд запретил двум предпринимателям из Пермского края вести деятельность в СНТ Поделиться Твитнуть

фото: PxHere

Два предпринимателя из Прикамья открыли на территории СНТ базу отдыха, где сдавали в аренду баню, бассейн и беседку для барбекю. Однако соседи, уставшие от постоянных вечеринок, шума и посторонних людей, обратились в суд с иском о прекращении коммерческой деятельности.

Как пишет ВЕТТА, суд установил, что ответчики являются совладельцами четырёх земельных участков для ведения садоводства, один из которых имеет лицензию на использование в качестве спортивной площадки, площадки для отдыха и спортивного поля. Проверки Управления Росреестра и администрации Перми показали, что на этих землях располагалась база отдыха (беседка, зоны отдыха, барбекю и купания, обнесённые одним забором).

В ходе судебного разбирательства ответчики не отрицали, что использовали участки под базу отдыха, но утверждали, что прекратили свою деятельность с осени 2023 года. Однако суд отверг эти доводы и обязал предпринимателей прекратить свою деятельность на территории СНТ.

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