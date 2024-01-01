В Перми возродили легендарный форум Teron Правда, название проекта несколько изменили Поделиться Твитнуть

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В Перми модераторы закрытого в 2022 году форума Teron возродили площадку и назвали её «НеТерон». Об этом изданию 59.ru сообщил один из инициаторов проекта Денис Смагин (модератор, известный на Teron как Jeniver).

Форум сохранил дизайн, зелёный цвет с жёлтыми элементами. При этом политика форума и правила стали более либеральными. Проект не является коммерческим. «Мы планируем его развивать в формате общественного краудфандинга», — сообщил Смагин.

Сейчас на форуме несколько разделов. Среди них «Автоветка», состоящая из сводок ДТП, автоновостей, сведений о навигации, разделы «Культурные ценности Перми», «Транспорт», «Недвижимость», «Юридические вопросы», «Дом и семья», «Торговые сети», «ЖКХ», «Туризм», «Непознанная Пермь», «Кино», «Про то самое», «Объявления», общий чат и т.д.

Читают форум сейчас около тысячи пользователей.

По словам Смагина, формат форума сейчас, конечно, не так востребован, как раньше, люди отдают предпочтение короткой информации, «но те, кому надоел быстротечный small talk, поддерживают жизнь на форуме». Самгин также отметил, что для быстрого общения «НеТерон» создал телеграм-каналы.

Напомним, в марте 2022 года администратор пермского форума Teron объявил о закрытии ресурса. «К сожалению, время форумов прошло, а поддерживать пустеющий ресурс не только не представляет интереса, но и убыточно», — говорилось в официальном сообщении.

Ресурс Teron был создан в 2001 году и сначала представлял собой домашнюю страницу с разделом для общения. Основатель сайта — Евгений Целищев. Спустя семь лет ресурс был назван самым популярным пермским форумом, имеющим 32 тыс. пользователей, 30 разделов, сотни веток и десятки модераторов. Здесь обсуждались последние новости, продажа и покупка авто, недвижимость, туризм, строительство и ремонт, бизнес и финансы и др.

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