Пермский форум Teron прекращает работу Проект признан убыточным Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

Администратор пермского форума Teron объявил о закрытии ресурса. Сайт прекратит работу 14 марта.

«К сожалению, время форумов прошло, а поддерживать пустеющий ресурс не только не представляет интереса, но и убыточно», — сказано в официальном сообщении.

Участникам форума предложено до конца этой недели сохранить нужную им информацию. Владельцам почты @teron.ru посоветовали перейти на другие аккаунты.

Ресурс Teron работает с 2001 года и сначала представлял собой домашнюю страницу с разделом для общения. Основатель сайта — Евгений Целищев. Спустя семь лет ресурс был назван самым популярным пермским форумом, имеющим 32 тыс. пользователей, 30 разделов, сотни веток и десятки модераторов.

Здесь обсуждались последние новости, продажа и покупка авто, недвижимость, туризм, строительство и ремонт, бизнес и финансы и многое другое.

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