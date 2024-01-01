В марте пермская станция скорой помощи выезжала на вызовы более 37 тысяч раз Из них три тысячи были экстренными Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В марте 2024 года Пермская станция скорой помощи выполнила 37 228 вызовов, количество возросло по сравнению с предыдущим месяцем — в феврале скорая выезжала к пациентам 36 702 раза. Согласно опубликованной на сайте учреждения статистике, за март в экстренной форме было выполнено 3 117 вызовов. Госпитализация потребовалась в 14 026 случаях.

Среднее время ожидания сократилось по сравнению с февралём. На вызовы в экстренной форме этот показатель в феврале составил 14,15 минуты против 14,82 в АППГ. Среднее время ожидания на ДТП — 11,38 в марте, тогда как месяцем ранее этот показатель составлял 12,46 минуты.

По заболеваниям отмечается также снижение вызовов на ОРВИ. В марте медики выполнили 4 022 вызова (в феврале было 5 228). Из них к детям было осуществлено 2 591 вызов.

Отмечается снижение количества пациентов с пневмонией - зарегистрировано 825 вызовов. Количество вызовов на COVID-19 незначительно увеличилось до 246.

Несколько выросли показатели по травмированию на улицах и в общественных местах (896 случаев) и связанные с воздействием алкоголя (1 971 случай). Число обморожений и переохлаждений сократилось в два раза до 23.

Пермская станция скорой медицинской помощи оказывает помощь в Перми, Пермском МО, Добрянском, Краснокамском и Ильинском ГО.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что за прошедшую неделю в Перми выявлено 175 случаев новой коронавирусной инфекции, что составляет 54% от числа заболевших, по региону за неделю было зарегистрировано 322 случая. В больницы с коронавирусом поступило 56 жителей края, и два человека скончались. Всего за март умерли девять жителей Прикамья с данным диагнозом.





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