Спрос на курьеров в Перми вырос на 190% А на курьеров-водителей — почти в пять раз Поделиться Твитнуть

Согласно данным «Авито Услуг», за последние 12 месяцев спрос на услуги курьеров в Перми вырос на 190%. Как отмечается в исследованию, этому способствовало развитие электронной коммерции, рынка доставки готовой еды, рост онлайн-продаж товаров повседневного спроса (e-grocery).

Также аналитики «Авито Услуг» изучили, какому виду доставки отдают предпочтение жители Перми и какие средства передвижения выбирают курьеры.

В частности, спрос пермяков на курьеров-водителей увеличился в 4,8 раза год к году. Доля автодоставки от общего спроса на курьерские услуги составила 91% (год назад он составлял 63%). Рост популярности курьеров-водителей легко объясняется — такие исполнители могут взять на себя больше задач, чем пешие и велокурьеры, а также доставлять более тяжёлые грузы на большие расстояния.

Растёт и предложение услуг автодоставки. За год их количество увеличилось в Перми более чем в 3 раза.

На 99% вырос интерес пермяков к курьерам, которые используют электротранспорт — электро-велосипеды и самокаты, а количество предложений на платформе в этой категории увеличилось в три с половиной раза год к году. «Личный городской транспорт недорог в обслуживании и позволяет исполнителям не зависеть от транспортной ситуации на дорогах, а значит, доставлять заказы быстрее и зарабатывать больше», — отмечается в исследовании «Авто Услуг».

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