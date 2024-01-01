В Прикамье в жёстком ДТП на трассе погибли три человека Авария случилась на участке Голдыри—Орда—Октябрьский Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Во вторник, 2 апреля, около 10:50 на 9 км автодороги Голдыри—Орда—Октябрьский произошло смертельное ДТП, в котором погибли два водителя и пассажирка. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Прикамья.

По предварительным данным, 73-летний водитель «Сузуки Гранд Витара» во время обгона столкнулся лоб в лоб с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Лада Гранта».

Отечественной легковушкой тоже управлял пенсионер — 1948 г.р. В результате ДТП погибли оба водителя и 63-летняя пассажирка «Лады».

Сейчас по факту автоаварии полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства ДТП.

Напомним, 1 апреля в Пермском крае также произошло серьёзное ДТП, в котором пострадала женщина, находившаяся в качестве пассажира в иномарке. Авария случилась около 11:40 в Осинском округе на трассе Болгары—Юго-Камский—Крылово, где на 86 км автодороги водитель автомобиля УАЗ Патриот, объезжая дорожных рабочих, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем OMODO C5 под управлением мужчины 1980 г.р.

В результате ДТП пассажир автомобиля OMODO, женщина 1965 г.р., получила травмы, ей была оказана необходимая медицинская помощь.





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