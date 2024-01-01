В ГИБДД рассказали о жёсткой аварии в Осинском округе Прикамья Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В понедельник, 1 апреля, в Пермском крае произошло серьезное ДТП, в котором пострадала женщина, находившаяся в качестве пассажира в иномарке, сообщили perm.aif.ru в ГУ МВД по Пермскому краю.

Авария произошла около 11:40 часов в Осинском окурге на трассе Болгары-Юго-Камский-Крылово. По предварительным данным полиции, на 86 км автодороги водитель автомобиля УАЗ Патриот, объезжая дорожных рабочих, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем OMODO C5 под управлением мужчины 1980 г.р.

В результате ДТП пассажир автомобиля OMODO, женщина 1965 г. р., получила травмы, ей была оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время проводится проверка фактов и обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что 31 марта днём произошло столкновение двух автомобилей ВАЗ 2115 и Chery Tiggo. В одной из машин пострадала женщина 1979 г.р., её госпитализировали в Кунгурскую больницу.

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