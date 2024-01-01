На трассе Пермь — Екатеринбург столкнулись легковые автомобили Один пострадавший госпитализирован Поделиться Твитнуть

фото поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа

Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа Пермского края сообщила о дорожно-транспортном происшествии на 97 км трассы Пермь — Екатеринбург.

Столкновение двух автомобилей ВАЗ 2115 и Chery Tiggo произошло днём в воскресенье, 31 марта. Как рассказали в ПСС, в одной из машин пострадала женщина 1979 г.р., её госпитализировали в Кунгурскую больницу.

О причинах аварии в спасательной службе не сообщили, в ГИБДД информацию о столкновении подтвердили, и в ближайшее время прокоментирют случившееся.

Ранее сообщалось, что в Перми автомобиль Lada в результате ДТП вылетел на тротуар и автобусную остановку, где находились пять человек. Люди успели отпрыгнуть в сторону, и никто не пострадал. До этого автомобиль столкнулся с другой «Ладой» на ш. Космонавтов. Машина остановилась только после столкновения с ограждением.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.