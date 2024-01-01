В Перми в результате ДТП автомобиль вылетел на тротуар с пешеходами Авария попала на видео Поделиться Твитнуть

скриншот видео тг-канал ЧП Пермь

В Перми автомобиль Lada в результате ДТП вылетел на тротуар и автобусную остановку, где находились пять человек. Люди успели отпрыгнуть в сторону, и никто не пострадал. До этого автомобиль столкнулся с другой «Ладой» на ш. Космонавтов. Видеозапись этого инцидента была сделана очевидцем происшествия и опубликована в тг-канале «ЧП Пермь». Автомобиль остановился только после столкновения с ограждением.

Как сообщили 59.RU в ГИБДД, авария произошла 24 марта в 18:58. Водитель Lada Granta 1991 г.р. по предварительной информации перестраивался в районе дома №190 по ш. Космонавтов, не уступив дорогу другому водителю. В результате произошло столкновение с автомобилем Lada Priola под управлением водителя 1995 г.р.

В результате Lada Priola отбросило на тротуар с людьми, где она также врезалась в металлическое ограждение. По данным ГИБДД, в результате аварии пострадавших нет, но автомобили получил повреждения. Проверка по факту аварии продолжается

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