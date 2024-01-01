В Пермском крае 2 апреля ожидается первая гроза Она прогремит на севере Поделиться Твитнуть

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Вечером 2 апреля на севере Пермского края, вероятно, прогремят первые в этом году грозы. Об этом, наблюдая необычную для апреля грозовую активность в Республике Коми юго-западнее Сыктывкара, куда поступила тропическая воздушная масса, сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Тёплый фронт уже добрался до Прикамья. С утра наблюдается характерная дымка, через которую просвечивает солнце. «Это верный признак того, что Пермский край оказался в тропической воздушной массе. Поскольку она распространяется из Северной Африки, то характеризуется высокой запылённостью (пыль и формирует эту дымку)», — рассказали учёные.

Напомним, ранее сообщалось, что в Перми 2 апреля максимальная температура воздуха может достичь +12˚. Ещё теплее может быть на севере региона.

В последующие два дня максимальная температура в Прикамье может составить +15...+17˚.

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