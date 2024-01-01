Днём 2 апреля в Перми потеплеет до +12 градусов Поделиться Твитнуть

Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, день 1 апреля оказался прохладнее, чем ожидалось. В Перми максимальная температура составила всего +4,5°. Это случилось из-за значительной облачности. Для сравнения в Кировской области к вечеру потеплело до +10°, а во Владимирской — до +21,6°.

И всё-таки обещанная волна тропического тепла доберётся до Пермского края во вторник. Основной вынос теплого воздуха будет идти на северо-запад края, в Перми же, по уточненным данным, 2 апреля можно ожидать +10...+12°. Ранее сообщалось только о +9°С.

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды meteo.perm.ru, 3 — 5 апреля характер погоды не поменяется, на севере Пермского края выпадет небольшой дождь, днём потеплеет на севере до +8…+13°С, на юге до +11…+16°С, в Перми будет +11…+13°С.

В пятницу, 5 апреля, ожидается смещение холодного фронта, начнутся дожди, которые к вечеру перейдут в мокрый снег, температура воздуха понизится до +5°С.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.