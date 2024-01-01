Жителям Пермского края вернули более 3,6 млн рублей переплаты за ЖКУ Самая большая переплата была по отоплению Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала текущего года в ИГЖН Пермского края с жалобами на завышенные коммунальные платежи поступило более 2 тыс. обращений граждан. По результатам проведенных проверок обоснованности начислений сумма перерасчёта за ЖКУ в пользу жителей Пермского края составила 3 млн. 653 тыс. руб. Только жителям Перми после вмешательства Инспекции вернули 1 млн. 335 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе ИГЖН.

Самая большая переплата была по отоплению — 1 429 тыс. руб. Вторым по величине возмещением в размере более 900 тыс. руб. стали коммунальные услуги, потреблённые при содержании и использовании общего имущества. Далее идут перерасчёты управляющих и ресурсоснабжающих организаций за электроснабжение, подогрев воды, утилизацию твердых бытовых отходов и содержание общего имущества в МКД.

«При наличии сомнений в правильности начислений в первую очередь стоит обратиться в свою управляющую организацию за разъяснениями. Если ответ не устраивает или получен отказ в разъяснениях, то следует официально обратиться за помощью в Инспекцию. Подать обращение можно по почте или лично по адресу: Пермь, ул. К. Цеткин, 10а, в электронной форме через «Интернет-приемную Пермского края» с обязательным подтверждением ЕСИА, или через ГИС ЖКХ», — напомнила заместитель начальника ИГЖН Прикамья Юлия Батенева.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.