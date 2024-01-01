На ремонт Памятного знака «Орден Ленина» в Перми выделили 1,9 млн рублей Работы должны быть выполнены к 6 мая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МАУК «Городской центр охраны памятников» Перми ищет подрядчика на текущий ремонт объекта монументального искусства Памятный знак «Орден Ленина», расположенный по адресу ул. Ленина, 51. Информация появилась на сайте госзакупок.

Запрос котировок завершится 4 апреля. Начальная (максимальная) цена — 1 924 656,6 руб.

Согласно техзаданию, исполнителю предстоит сначала накрыть Знак шатром (тепляком), который позволит провести весь комплекс ремонтных работ в условиях низких температур, а затем провести переоблицовку, убрать строительный мусор и провести благоустроительные мероприятия.

Работы начнутся сразу после подписания договора, а закончатся не позднее 6 мая 2024 года. Гарантийный срок ремонта — пять лет.

Напомним, Пермь была награждена Орденом Ленина в 1971 году за успешное выполнение пятилетки в промышленности. В честь этого события в Перми у Октябрьской площади был установлен памятный знак. В 2013 году владельцы гостиницы «Прикамье», которым принадлежал земельный участок, демонтировали монумент, не согласовав это решение с властями. Общественность возмутилась, и администрация Перми была вынуждена искать новое место для Ордена. В 2014 году памятный знак установили на перекрёстке улиц Куйбышева и Ленина, перед Органным залом.

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