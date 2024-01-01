В число комфортных городов России вошли 13 из Пермского края В прошлом году их было только девять Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

Минстрой РФ рассчитал очередной индекс качества городской среды в 1117 городах страны по итогам 2023 года. В список вошли 13 городов Прикамья, проживание в которых признано комфортным.

Ежегодно оценивается 36 различных показателей качества городской среды, характеризующих шесть наиболее востребованных типов городских пространств, включая жильё, общественную, деловую и социально-досуговую инфраструктуру и прилегающие пространства, зелёные зоны, набережные, дорожную инфраструктуру и городские пространства. Каждый тип оценивается по шести показателям, характеризующим городскую среду (безопасность, комфорт, экологичность, самобытность и разнообразие, экологическая современность и эффективность работы властей).

Девять городов Прикамья укрепили свои позиции в рейтинге. Это Оса — 237 (рост на 13 пунктов), Чердынь — 222 (рост на 11 пунктов), Пермь — 220 (рост на 12 пунктов), Краснокамск — 219 (рост на 25 пунктов), Березники — 217 (рост на 14 пунктов), Губаха — 211 (рост на 1 пункт), Очёр 210 (рост на 8 пунктов), Горнозаводск 204 (рост на 3 пункта) и Чусовой 204 (рост на 13 пунктов). Ещё четыре вошли в список впервые: Верещагино (190 баллов), Кизел (191 балл), Чайковский (196 баллов) и Усолье (191 балл).

В общем рейтинге ВЭБ.РФ по качеству жизни в городах-миллионниках Пермь заняла второе место в общем списке и первое — по уровню благоустройства, качеству жилья, уровню развития общественного транспорта, дорожной сети и пешеходной инфраструктуры.

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