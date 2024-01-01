Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Кунгурский театр юного зрителя получил «ГАЗель» для выездных выступлений Приобретение стало возможно благодаря программе «Культура малой родины» Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В Пермском крае подведены итоги участия региона в федеральной программе «Культура малой родины» в 2023 году. В рамках программы был сделан ремонт в шести домах культуры, состоялись постановки шести спектаклей, открыты две модельные библиотеки, выполнен капитальный ремонт в Верещагинском музейно-культурном центре. Один из самых неожиданных итогов — приобретение 16-местного грузопассажирского автомобиля «ГАЗель» для Кунгруского театра юного зрителя.

Министерство культуры Пермского края

Министерство культуры Пермского края всегда уделяло особое внимание доступности культуры для отдалённых территорий: ради этого работают виртуальные концертные залы Пермской краевой филармонии и социальные кинозалы Пермской синематеки; ради этого уже были приобретены специальные автомобили — автоклубы. «ГАЗель» для единственного в Кунгурском округе профессионального театра — ещё один шаг а этом направлении.

Директор Кунгурского ТЮЗа Светлана Петрова говорит, что театр, несмотря на молодость — он всего четыре года существует в статусе профессионального учреждения культуры, — очень востребован не только в Кунгуре и его окрестностях, но и в соседних территориях. Его с нетерпением ждут в Суксунском, Кишертском, Берёзовском округах, в посёлках Звёздный и Платошино Пермского округа. В репертуаре ТЮЗа есть несколько спектаклей, которые легко инсталлируются на сценах сельских клубов и домов культуры — «Ох, переполох, или Как Кузя дружить учился» (0 +, от 4 лет), «Малыш и Карлсон» (0+, от 4 лет) и другие.

Первые гастрольные выезды планируются уже в мае: спектакли увидят юные зрители посёлков Кунгурского округа — Шадейки, Комсомольского и Калинино.

Особенность программы «Культура малой Родины» — то, что её мероприятия планируются исходя из пожеланий жителей территорий. Это наглядный пример эффективной реализации наказов населения по модернизации сферы культуры в малых городах и селах.

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