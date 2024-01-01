Алёна Бронникова В Пермь поступят 14 новых трамваев в 2024 году На заводе приступили к сборке вагонов Поделиться Твитнуть

Telegram-канал "ПК Транспортные системы"

В текущем году в Пермь планируется поставить 14 новых трамваев «Львёнок». Об этом рассказали в компании ООО «ПК Транспортные системы», специализирующейся на производстве городского электротранспорта.

На одном из трёх заводов организации, который расположен в Твери, приступили к сборке партии трамваев для столицы Прикамья. В вагонах уже установили детали экстерьера, стёкла и полы. После этого их направят на основную производственную площадку в Санкт-Петербург на «Невский завод электрического транспорта», где ведётся монтаж электрооборудования и пусконаладочные работы.

«На "Тверском механическом заводе электротранспорта" сейчас занимаются сборкой новой партии трамваев "Львёнок" для Перми. Всего в этом году в город будет поставлено 14 "Львят"», — сообщается в telegram-канале компании.

В январе сообщалось, что прибывшие в Пермь в рамках трёхстороннего концессионного соглашения 17 новых трамваев вышли на линию после прохождения приёмки и обкатки. Общее количество новых вагонов в трамвайном парке города составило 54.

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