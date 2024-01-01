Алёна Бронникова Пермский край улучшил позиции в рейтинге регионов по динамике рынка труда Доля безработных пермяков в четвёртом квартале 2023 года составила 2,5% Поделиться Твитнуть

По итогам 2023 года Пермский край, как и в 2022-м, вошёл в число российских регионов, где сократилось количество работающих. Однако, согласно опубликованным данным РИА Новости, Прикамью удалось улучшить показатели и подняться на 10 строчек в общероссийском рейтинге по динамике рынка труда.

За год изменение числа работающих жителей региона снизилось на 0,1%, или на 1,4 тыс. человек, Пермский край занял 53 место в общем рейтинге. За предыдущий исследуемый период показатель изменения числа работающих составлял -0,9% (-11 тыс. человек). По итогам 2022 года регион занимал 63 место. Динамика рынка труда определялась как прирост или снижение числа занятых жителей регионов в возрасте 15-72 лет в 2023 году по отношению к 2022-му.

Результаты исследования экспертов показали, что в 2023 году число занятых в 52 российских регионах увеличилось и в 33 сократилось. Наибольший прогресс по росту занятости зафиксирован в Московской области (+13,9%), Севастополе (+9,8%) и Карачаево-Черкесской Республике (7,2%). В тройке аутсайдеров оказались Архангельская область и Республика Карелия (-11,1%) и Мурманская область (-9,4%).

Наравне с Пермским краем в процентном соотношении по сокращению числа занятых оказались Томская, Ульяновская и Ярославская области. В Свердловской области показатели выросли на 3,5% (+70,1 тыс. человек), регион занял 21 строчку.

Несмотря на положительную динамику, во многих регионах по-прежнему наблюдается достаточно высокая безработица. В четвёртом квартале наименьший показатель оказался в Карелии (1%), наибольший — в Чувашии (27,5%).

Доля безработных в Прикамье, по итогам октября, ноября и декабря, составила 2,5%. В 2022 году доля безработных за все 12 месяцев составляла 3,4%.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что Пермский край улучшил свои позиции в рейтинге российских регионов по уровню безработицы. За год безработица снизилась с 3,2 до 2,3%, и регион поднялся с 31 на 24 место.





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