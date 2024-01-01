В Перми закрыли 71 НТО по продаже табака Закон вступил в силу в марте Поделиться Твитнуть

По данным департамента экономической и промышленной политики администрации Перми, на сегодняшний день в городе закрыта 71 нестационарная торговая точка, реализующая табачные изделия.

Так, в Индустриальном районе торговая деятельность прекращена в 20 НТО, в Свердловском районе — в 16, в Мотовилихинском районе закрыто 15 точек. В Орджоникидзевском районе прекратили продажу табачных изделий шесть НТО, в Ленинском и Дзержинском — по четыре. По три НТО закрылись в Кировском районе и в Новых Лядах.

Напомним, в марте 2024 года вступил в силу закон Пермского края «Об установлении дополнительных мер, направленных на охрану здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, потребления табака и никотиносодержащих изделий». Согласно этому закону, розничная продажа такой продукции в павильонах наказывается штрафом в размере от 15 000 до 20 000 руб. для физических лиц и от 15 000 до 100 000 руб. для юридических лиц.

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