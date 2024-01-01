На этой неделе в Прикамье прогнозируется очень тёплая погода Ожидается температура до +10...+15 градусов Поделиться Твитнуть

В наступившем апреле синоптики ожидают температуру воздуха в регионе на 1-1,5 градуса выше нормы. Количество осадков — от 80 до 120% (в пределах нормы). При этом в южных районах возможен их дефицит. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на данные научного проекта «Метеоролог и я».

Первая декада апреля окажется очень тёплой, на 3-4 градуса выше нормы. Уже 2-3 апреля воздух в Пермском крае прогреется до +10…+15°С. Снежный покров сдержит более сильный прогрев.

В первой декаде месяца температура будет выше среднего значения на +3…+4 градуса. Пик тепла придётся на 2-3 апреля — до +15 градусов. А с 6 апреля возможно похолодание: ночью до -10 градусов и днём в районе 0...+5 градусов в связи с аномально тёплым началом недели.

Во второй декаде синоптики прогнозируют незначительное повышение температуры с небольшим дефицитом осадков и непродолжительной волной холода. Ожидается разрушение снежного покрова. Во многих районах ожидается небольшой дефицит осадков, а на севере Прикамья, наоборот, их избыток.

К третьей декаде месяца температура воздуха ожидается в рамках климатической нормы. Местами — превышение нормы на 1 и более градусов.

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