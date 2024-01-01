Президент Путин подписал указ о весеннем призыве На военную службу призовут 150 тыс. человек, из Прикамья — 3300 Поделиться Твитнуть

фото: министерство территориальной безопасности Пермского края

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу, который будет проходить с 1 апреля по 15 июля. За это время в армию будут призваны 150 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет.

В этом году призывать начнут по-новому: верхняя граница призывного возраста увеличена до 30 лет. Исключение составят те, кому 27 лет исполнилось до конца прошлого года, а также те молодые мужчины, кому сейчас 28 или 29, и те, кто находится в запасе.

Призывная кампания продлится с 1 апреля по 15 июля. Из Прикамья на срочную службу в армию отправят более 3,3 тыс. призывников.

По заявлениям властей, отправлять срочников в зону спецоперации не планируется, однако их могут послать в Белгородскую область, территорию которой регулярно обстреливают со стороны Украины.

Кроме того, за неявку в военкомат по повестке могут взыскать с призывника от 10 до 30 тыс. руб. Штраф (от 1 до 5 тыс. руб.) полагается также в том случае, если не сообщить в военкомат об изменении семейного положения, места работы или учебы, образования, переезде на новое место жительства. На сумму от 5 до 15 тыс. руб. могут оштрафовать граждан, которые не сообщили о выезде из России на срок более полугода. Призывников, которые без уведомления покинули место жительства на срок более трех месяцев в период призывной кампании, ожидает штраф от 10 до 15 тыс. руб. За уклонение от медкомиссии предусмотрен штраф от 15 до 25 тыс. руб.

Напомним, в конце прошлого года Путин поручил Минобороны РФ провести осенний призыв 2024 года (с октября по декабрь) по новым правилам — с использованием единого реестра повесток. Закон, который предусматривает создание единого реестра воинского учёта, президент подписал 14 апреля прошлого года. В составе сведений реестра — личные и паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о гражданстве, в том числе иностранном, адрес жительства, сведения об образовании, трудовой деятельности и состоянии здоровья.

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