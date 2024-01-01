Стало известно, сколько жителей Пермского края призовут весной на службу в армию Впервые призываться будут молодые люди с 18 до 30 лет Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Весной этого года из Прикамья на срочную службу в армию отправят более 3,3 тыс. призывников. Об этом рассказали в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края. Впервые призываться будут молодые люди с 18 до 30 лет.

Власти заявляют, что отправлять срочников в зону спецоперации не планируется. В то же время, их могут послать в Белгородскую область.

Ранее, 27 марта, в Доме офицеров Пермского гарнизона (Пермь) состоялся инструкторско-методический сбор с председателями призывных комиссий городов и районов Пермского края, военкомами из муниципалитетов и начальниками отделений военкоматов и врачами, которые руководят работой по медосвидетельствованию призывников.

Напоминаем, что теперь за неявку в военкомат по повестке могут взыскать с призывника от 10 до 30 тыс. руб. Штраф (от 1 до 5 тыс. руб.) полагается также в том случае, если не сообщить в военкомат об изменении семейного положения, места работы или учебы, образования, переезде на новое место жительства. На сумму от 5 до 15 тыс. руб. могут оштрафовать граждан, которые не сообщили о выезде из России на срок более полугода. Призывников, которые без уведомления покинули место жительства на срок более трех месяцев в период призывной кампании, ожидает штраф от 10 до 15 тыс. руб. За уколнение от медкомиссии предусмотрен штраф от 15 до 25 тыс. руб.

Напомним, в конце декабря прошлого года президент Владимир Путин поручил Минобороны РФ провести осенний призыв 2024 года (с октября по декабрь) по новым правилам — с использованием единого реестра повесток. Закон, который предусматривает создание единого реестра воинского учета, Путин подписал 14 апреля прошлого года. В составе сведений реестра — личные и паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о гражданстве, в том числе иностранном, адрес жительства, сведения об образовании, трудовой деятельности и состоянии здоровья.

В декабре прошлого года сообщалось, что призывники Пермского края направляются для прохождения военной службы во все виды и рода ВС в различные регионы страны, от Калининграда до Камчатки, вне зоны проведения СВО.

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