Максим Артамонов В России с осеннего призыва-2024 начнут использовать единый реестр повесток За неявку по электронной повестке будут штрафовать Поделиться Твитнуть

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ провести осенний призыв 2024 года (с октября по декабрь) по новым правилам — с использованием единого реестра повесток. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В документе говорится, что доклад по этой теме президент ждёт до 1 ноября 2024 года, а далее — один раз в полгода.

Кроме этого, ведомство должно назначить заместителя министра обороны РФ, ответственного за внедрение и развитие государственной информационной системы и реестра повесток. Для сопровождения этой работы будет сформировано подразделение минобороны. Доклад на эту тему президенту представят к 15 января 2024 года.

Закон, который предусматривает создание единого реестра воинского учета, Путин подписал 14 апреля. В составе сведений реестра — личные и паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о гражданстве, в том числе иностранном, адрес жительства, сведения об образовании, трудовой деятельности и состоянии здоровья.

Штрафовать за неявку по электронной повестке начнут с 2024 года.

Напомним, по состоянию на 13 декабря 2023 года на срочную службу в Вооружённые силы из Пермского края было направлено около 2700 мужчин призывного возраста. Это 90% от регионального плана. До 31 декабря Пермский край выполнит норму призыва в полном объёме, сообщали в пресс-службе минтербеза Прикамья.

В ведомстве пояснили, что призывники Пермского края направляются для прохождения военной службы во все виды и рода ВС в различные регионы страны, от Калининграда до Камчатки, вне зоны проведения СВО.

В этом году призывные комиссии в муниципалитетах Прикамья завершат свою работу 29 декабря.





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