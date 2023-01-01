В ходе осеннего призыва в войска направлено 2,7 тысячи призывников из Прикамья Это 90% от регионального плана на кампанию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По состоянию на 13 декабря 2023 года, в соответствии с установленным заданием министерства обороны Российской Федерации, на срочную службу в Вооруженные силы страны из Пермского края направлено около 2700 мужчин призывного возраста. Это 90% от регионального плана. До 31 декабря Пермский край норму призыва граждан выполнит в полном объёме. Об этом сообщают в минтербезе Прикамья.

Отмечается, что призывники Пермского края направляются для прохождения военной службы во все виды и рода ВС в различные регионы страны, от Калининграда до Камчатки, вне зоны проведения специальной военной операции (СВО).

Призывные комиссии муниципальных образований Пермского края завершат свою работу 29 декабря.

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