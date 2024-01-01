Екатерина Артёмова По факту смертельного ДТП со скорой в Пермском крае возбудят новое уголовное дело Такое поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить новое уголовное дело по факту смертельного ДТП с машиной скорой помощи в Прикамье. Об этом сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на СУ СКР по Пермскому краю.

Как рассказали в ведомстве, к председателю СК РФ обратился сын мужчины, который погиб в аварии. Ранее органы внутренних дел уже возбудили по факту аварии уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Однако заявитель не согласен с квалификацией преступления и опасается, что виновный может избежать привлечения к ответственности.

Авария произошла в Соликамске 10 марта. Нетрезвый водитель BMW нарушил правила дорожного движения и въехал в машину скорой помощи, перевозившей пациента из Чердыни. Виновник ДТП попытался скрыться от полиции. От удара автомобиль скорой перевернулся. Пациент скончался на месте. Медицинские работники получили переломы конечностей.

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