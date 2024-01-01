Алёна Бронникова В Прикамье прокуратура взяла на контроль смертельное ДТП со скорой помощью В результате аварии один человек погиб, ещё четверо госпитализированы Поделиться Твитнуть

фото: Вконтакте/ЧП Соликамск-Березники-Пермский край

В Пермском крае прокуратура проконтролирует ход проверки смертельной аварии, которая произошла в Соликамске 10 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале краевой прокуратуры.

«Соликамская городская прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами, в связи с ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Надзорный орган даст правовую оценку законности принятого решения», — информирует ведомство.

По предварительной информации, на ул. Всеобуча в Соликамске нетрезвый водитель BMW нарушил ПДД и въехал в карету скорой помощи, перевозившей пациента из Чердыни. Виновник ДТП попытался скрыться от полиции.

В результате аварии два фельдшера и водители обеих машин получили повреждения различной степени тяжести. Пассажир скорой помощи скончался на месте.

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