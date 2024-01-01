В Пермском крае в столкновении BMW и скорой погиб пациент, которого везли в больницу Еще четыре человека получили ранения Поделиться Твитнуть

фото: Вконтакте/ЧП Соликамск-Березники-Пермский край

В Соликамске Пермского края на ул. Всеобуча 10 марта произошло дорожно-транспортное происшествие. Иномарка, которой, предположительно, управлял пьяный водитель, пытавшийся скрыться от полиции, врезалась в карету скорой помощи. От удара медицинский автомобиль опрокинулся на бок.

Как сообщили в минздраве региона, в результате ДТП пострадали пять человек, четверо из них были госпитализированы. Это два фельдшера и водитель скорой, а также водитель легковушки.

«На сегодняшний день они продолжают лечение в условиях стационара, состояние всех оценивается как удовлетворительное. Пациент, находившийся в машине СМП, в результате ДТП скончался на месте», — рассказали «Новому компаньону» в ведомстве.

В полиции добавили, что авария произошла около 4 часов утра. За рулём автомобиля BMW находился 35-летний местный житель.

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