В Пермском крае в столкновении BMW и скорой погиб пациент, которого везли в больницу
Еще четыре человека получили ранения
В Соликамске Пермского края на ул. Всеобуча 10 марта произошло дорожно-транспортное происшествие. Иномарка, которой, предположительно, управлял пьяный водитель, пытавшийся скрыться от полиции, врезалась в карету скорой помощи. От удара медицинский автомобиль опрокинулся на бок.
Как сообщили в минздраве региона, в результате ДТП пострадали пять человек, четверо из них были госпитализированы. Это два фельдшера и водитель скорой, а также водитель легковушки.
«На сегодняшний день они продолжают лечение в условиях стационара, состояние всех оценивается как удовлетворительное. Пациент, находившийся в машине СМП, в результате ДТП скончался на месте», — рассказали «Новому компаньону» в ведомстве.
В полиции добавили, что авария произошла около 4 часов утра. За рулём автомобиля BMW находился 35-летний местный житель.
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