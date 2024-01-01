Екатерина Артёмова В МЧС предупредили о гололедице на дорогах Пермского края Водителям и пешеходам рекомендуют соблюдать осторожность Поделиться Твитнуть

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В воскресенье, 25 марта в Прикамье ожидается неблагоприятное метеорологическое явление: ночью и утром в отдельных районах на дорогах прогнозируется гололедица. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермском краю со ссылкой на данные Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В МЧС предупредили, что водителям стоит соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений, соблюдать дистанцию и осуществлять движение с учётом дорожного покрытия. Пешеходам также необходимо соблюдать осторожность при передвижении пешком и переходе проезжей части.

По информации на сайте Пермского ЦГМС, сегодня в регионе в течение дня прогнозируются небольшие и умеренные осадки — мокрый снег и дождь. В воскресенье, 31 марта, ожидается облачная погода и также небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит −2…3°С, завтра днём воздух прогреется до +4…9°С.

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