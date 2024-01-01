Екатерина Артёмова В Перми открылся музей полиции Экспозиция посвящена истории становления органов внутренних дел краевого центра Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

В Перми 29 марта состоялось торжественное открытие музея полиции. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, его экспозиция посвящена становлению и развитию органов внутренних дел краевого центра.

В витринах собраны подлинные документы, фотографии с начала 1930-х годов, предметы милицейского обмундирования 1960-х — 1970-х годов, а также оригинальные технические средства, ранее используемые сотрудниками органов внутренних дел.

В центральной части музея воссоздан типовой кабинет сотрудника милиции 1960-х — 1970-х годов. Для этого была найдена мебель того периода. На письменном столе милиционера находятся печатная машинка, телефон, письменный набор и оригинал уголовного дела 1966 года по факту смертельного ДТП в Ленинском районе Перми.

В музее также установлен интерактивный сенсорный стол, с помощью которого можно ознакомиться с историческими материалами из цифровых хранилищ.

Предполагается, что музей полиции будет использовано как площадка для патриотического воспитания детей и их ранней профессиональной ориентации. Как попасть в музей, не уточняется.

Напомним, в ноябре 2023 года В СИЗО №1 в Перми состоялось открытие музея истории уголовно-исполнительной системы.

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