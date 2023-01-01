В Перми в СИЗО № 1 открылся музей истории уголовно-исполнительной системы России Посетить его может любой желающий Поделиться Твитнуть

ГУФСИН России по Пермскому краю

В СИЗО № 1 ГУФСИН России по Пермскому краю (Пермь, ул. Клименко, 24) состоялось открытие музея истории уголовно-исполнительной системы России в XVII-XXI вв., которая, как отметили в пресс-службе Управления, «неразрывно связана с историей Прикамья».

На церемонии открытия присутствовали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, начальник ГУФСИН России по Пермскому краю Леонид Мустайкин, глава Пермской митрополии Мефодий и др.

В ведомстве напомнили, что реставрация помещения музейной экспозиции началась в марте 2022 года. За это время были проведены реставрационные работы, Фондом ЕСПО, ПермГАСПИ и экспертами в федеральных архивах, библиотеках и музеях подобраны исторические документы и материалы. Фонд ЕСПО разработал и подготовил экспозиции музея, оформил новые стенды, повествующие об этапах развития пенитенциарной системы России и края в различные исторические эпохи.

Среди экспонатов музея — редкие архивные документы и фотографии, манекены арестантов в реконструированной одежде и подлинные предметы, которые использовались в быту ссыльных и каторжных. Все экспонаты в музее — реальные исторические предметы.

В обновлённом музее сейчас проходит выставка «Благотворительность в пенитенциарной системе России. 1819-1939», посвящённая истории тюремных благотворительных комитетов, учреждённых в царствование Императора Александра I, в сферу деятельности которых входила забота об улучшении условий содержания заключённых в тюрьмах, их духовном окормлении и нравственном исправлении. Выставка показывает одну из граней широкой благотворительной деятельности Императорского Дома Романовых в 1819-1917 гг., относящуюся к пенитенциарной системе Российской Империи — попечительству над тюрьмами.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН, в дальнейшем историческая экспозиция будет постоянно расширяться и пополняться новыми экспонатами, а посетить её может любой желающий.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.